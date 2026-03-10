一般社団法人 日本損害保険協会はこのほど、第27回「自動車盗難事故実態調査」を実施した。2000年度に始まった同調査は、自動車盗難防止対策の一環として、自動車の車両本体盗難や車上ねらいの実態調査を実施しているもの。今回が27回目となる。○1件あたりの支払保険金の推移 - 自動車盗難被害は再び増加の兆し1件あたりの支払保険金の推移車両本体盗難1件あたりの平均支払保険金は車両価格の上昇に伴い、年々増加傾向となってい