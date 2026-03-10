街なかの風景も春の装いへと衣替えです。金沢市内の街路樹で雪吊りの取り外し作業が始まりました。今日の石川県内は、寒気や気圧の谷の影響を受け、くもりや雨となっています。そんな中、金沢駅の鼓門前では、雪吊りの取り外し作業が始まりました。芯柱から釣った縄で枝を支える「リンゴ吊り」で冬を耐えてきたクロマツから、枝に結ばれた縄が一本ずつ取り外されていきました。 ことしは、金沢市が雪吊りを行った樹木では、雪の