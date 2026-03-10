3月10日 発表 「ハテナブロック」デザインの塁ベースを持つ宮本茂氏 任天堂は、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念し、プロ野球とのコラボ「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」を4月末より実施する。 本コラボでは、プロ野球12球団の主催試合（計12試合）を協賛し、各試合でマリオによる始球式が行なわれるほか、1～3塁に「ハテナ