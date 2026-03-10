ジョーンズ氏が韓国戦終了後にXを更新、豪州代表の戦いぶりを絶賛第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、豪州代表は韓国代表に2-7で敗れた。惜しくも1次ラウンド敗退が決まったが、最後まで諦めない戦いぶりを見せた同代表に対し、かつてオリックスなどでプレーしたアダム・ジョーンズ氏が自身のSNSで賛辞を送った。敗者を称える温かいメッセージが反響を呼んでいる。