バッサリ短くしたいけれど、ボーイッシュに寄りすぎるのは避けたい。そんな大人世代の願いを叶えてくれるのが、丸みとシャープさを絶妙に掛け合わせた「ショートボブ」です。後頭部のボリュームや顔まわりの毛流れを整えることで、横顔まで美しく、大人の余裕が漂うスタイルへ。今回は「PARC by Un ami」のスタイリスト@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、洗練されたショートボブをご紹介しま