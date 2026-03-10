バレーボールの動画を投稿しているYouTuber「ヘルニア国物語」が、2026年3月7日にチャンネルを更新。メンバーのりょうさんとしょうかさんが結婚したことを報告した。「スノボーで出会ったらスノボーで結婚しなきゃ」動画では、りょうさんとしょうかさんが「僕たち、私たち、結婚しました！」と切り出し、左手の薬指の指輪を見せた。プロポーズは2月4日で、婚姻届を提出したのは3月3日だったという。3月8日には、二人のカップルチャ