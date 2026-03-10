1.困惑する 猫は、環境の変化にストレスを感じやすい動物です。ペットホテルに預けると、ソワソワ落ち着かない気持ちになる可能性があります。とくに、家の外に出る経験が少ない猫は、突然の変化に驚いてしまうことが多いでしょう。 猫が困惑する要因は、いくつか考えられます。まず、場所に慣れていないということが挙げられます。ペットホテルは、ほとんどの猫にとって馴染みがない場所です。ニオイも生活パター