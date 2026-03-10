福岡県内の102校の公立高校で10日、一般入学試験が行われ、およそ1万3000人の受験生が関門に挑んでいます。福岡市早良区の修猷館高校では、受験生が緊張した表情で試験開始の合図を待っていました。修猷館高校では、定員440人に対し志願者数は730人で、倍率は1.66倍となっています。福岡県教育委員会によりますと、県内102の公立高校で一般入学試験が実施され、およそ1万3000人が受験しています。このうち、全日制の県立高校90校の