中村敬斗が試合終盤に同点ゴールを決めたフランス2部スタッド・ランスは現地時間3月9日、リーグ戦でダンケルクと対戦し、1-1のドローに終わった。スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が試合終盤にゴールを決め、「何回見ても鳥肌立つ」「シュートまで全部美しすぎて」など注目を集めている。試合は0-1で迎えた後半アディショナルタイム、中村は左サイドからのクロスをペナルティーエリア内で受けると、反転しながら右足でシ