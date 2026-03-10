アトレチコ・ミネイロとクルゼイロの一戦で乱闘騒ぎブラジル1部リーグで空前絶後の大乱闘劇が起こり、23人が退場する事態となった。ブラジル「Ge Globo」は、カンピオナート・ミネイロの決勝戦で起きた前代未聞の出来事について、アトレチコ・ミネイロの元ブラジル代表FWフッキについても「戦闘の主人公だった」と伝えている。ブラジルの長いサッカー史においても、最悪の出来事の一つとして記録されるであろう大乱闘は、1-0で