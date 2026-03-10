SNSなどをきっかけに子どもが犯罪に巻き込まれる被害を防ごうと、3月10日にJR高知駅で啓発活動が行われました。この啓発活動は、国が青少年にSNSなどの安全利用を呼びかける「春のあんしんネット・新学期一斉行動」にあわせて高知県警などがおこなったものです。10日朝、JR高知駅で岡豊高校と春野高校の生徒などが、県内4つの中高生が描いたSNSなどを利用した犯罪の防止を呼びかけるチラシを通勤・通学中の人たちに手渡していまし