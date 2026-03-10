春の訪れを告げる花・ハクモクレンが 高知市で見頃を迎えています。高知市堺町では、南北の通りの約200メートルにわたり、30本ほどのハクモクレンが植えられていて、いま見頃を迎えています。ハクモクレンはあたたかみのある白い花が上向きに咲くのが特徴です。3月10日も、陽のよくあたる場所では厚みのある花びらがたくさん開いていました。気象台によりますと10日の県内は、高気圧に覆われて晴れ、日中の最高気温は高知市