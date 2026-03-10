トランプ米大統領は日本時間１０日までに、オーストラリアで開催中のサッカー女子アジア杯で敗退したイラン代表チームについて、オーストラリアのアルバニージー首相と協議したことを明かし「すでに５人の選手は保護され、残りの選手も帰国に向けて準備を進めている。首相はこのデリケートな状況にうまく対処している」と自身のＳＮＳを通じて発表した。また、オーストラリア政府は同日、イラン代表選手５人に人道目的の新たな