先月、テレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖（５２）が１０日、リハビリを始めたことを報告した。前園はインスタグラムを更新し、「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています今日からリハビリが始まりました」とつづり、松葉づえで歩く近影を公開。「しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします。＃松葉杖＃氷嚢（ひ