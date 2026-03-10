日本野球機構(NPB)が、任天堂株式会社とコラボし、今季リーグ戦で「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」のイベントを実施することが10日、判明しました。コラボイベントが開催される試合は、12球団のホーム球場での各1試合ずつ、計12試合が行われます。マリオによる始球式が行われるほか、1〜3塁ベースが「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザインに。12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた