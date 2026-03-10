アメリカのトランプ大統領は9日、記者会見し、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と述べました。中継です。戦闘の長期化を警戒して原油価格が高騰する中、トランプ大統領の発言はこうした懸念を払拭する狙いがありますが、一方で、いつ、どのように終わらせるのかという道筋は示していません。トランプ大統領「我々は圧倒的に勝利していて、予定を大幅に前倒ししている」――今週中に終わる？トランプ大統領「そ