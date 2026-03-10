1973年7月、ウォーターゲート事件の上院特別委員会で暴露証言をするバターフィールドさん（AP＝共同）アレキサンダー・バターフィールドさん（ウォーターゲート事件で暴露証言をした元米大統領副補佐官）米紙ニューヨーク・タイムズによると、9日、西部カリフォルニア州サンディエゴの自宅で死去、99歳。26年、南部フロリダ州生まれ。知人だった大統領首席補佐官の紹介で、ホワイトハウスの警備責任者の副補佐官に就任した。連