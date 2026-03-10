東京・武蔵野市の飲食店で、金庫が盗まれる瞬間がカメラに捉えられた。犯人は約130万円を奪って逃走したが、店のオーナーは元従業員の可能性を指摘。警察が行方を追っている。店に入るなり「ないな…」東京・武蔵野市にある飲食店で撮影されたのは、不審な男。店の売り上げを狙った金庫泥棒の一部始終だ。2月21日午前10時半頃、開店前の飲食店に侵入した男は入るやいなや、「ないな…」と呟いていた。お目当ての金庫が見当たらない