サンリオはサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、4月9日から5月24日まで開催する。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組（予定）がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催。【写真】1986年から開催…歴代1位キャラクターがまるわかりまた、6月27・28日の2日間、『サンリオフェス2026 in みなとみ