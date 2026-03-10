お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（48）の妻あいさんが10日までに、自身のインスタグラムを更新。9日に結婚記念日を迎えたことを伝えた。あいさんは「3月9日サンキューの日は結婚記念日です」と書き出し、「一緒にいる年の数だけ体重が増えていくわたしを変わらず『あいちゃんあいちゃん！！』と言ってくれてありがとう」と感謝した。そして「9年前の写真を集めたらラブラブすぎてびっくりしました。笑」と告白。「そして