天皇、皇后両陛下の長女・愛子さまが2日、東京の日本橋で開催された「第57回現代女流書展」を訪問された。愛子さまは、万葉集にある志貴皇子の歌が書かれた作品を前に、「ここに余白がありますね」と一言おっしゃられた。漢字のみがつづられた扇面の書をご覧になってのお言葉だったが、作者の意図に気づいておられるようだった。 また、愛子さまは大学で日本の古典文学を学ばれており、この歌についてもよくご存じだったようで、