今月7日、富山市の国道で車同士が衝突し、親子2人が死亡した事故の続報です。捜査関係者によりますと、逮捕された男は交差点に140キロ以上で進入したとみられることが分かりました。危険運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは、舟橋村の会社員杉林凌容疑者（26）です。この事故は今月7日午前5時半ごろ、富山市八町の国道8号交差点で高岡方向へ走っていた杉林容疑者運転の普通乗用車が、右から来た軽乗用車と衝突したものです。こ