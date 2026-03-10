けさの県内は雪が降っているところが多くなっています。富山空港ではけさ、除雪のため、東京行きの第1便がおよそ30分遅れで出発しました。この後、天気は回復に向かい夕方からは晴れるところが多くなりそうです。予想最高気温は富山市で6度、高岡市伏木で7度など平年より大幅に低くなりそうです。