生後6か月の子猫と6歳の柴犬さん。新入りの子猫は柴犬さんが大好きなようで…！？お互いの性格が顕著に出ている微笑ましい光景が話題を呼び、投稿は48万回再生を突破。「犬系猫×猫系犬だ」「癒されるニャ～」「優しいわんこ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬のことが好きすぎる猫』VS『塩対応な犬』 お互いの性格が出すぎている『愛おしい攻防戦』】 柴犬が大好きな子猫 TikTokアカウント