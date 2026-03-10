ESRは、iPadに対応するアクセサリーをAmazonにて販売していることが発表した。 【画像あり】今回発表された新製品一覧 今回販売されるのは、脱着式キーボードケース、デジタルペンシルなどが含まれている。最新のiPad Air（M4）にも対応したラインナップだ。 「ESR Shift キーボードケース（脱着式）」は、マグネット式の着脱キーボードを採用し、Bluetooth接続に