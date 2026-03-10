中東情勢の悪化に伴い、政府が手配したチャーター便の2便目が、サウジアラビアのリヤドから成田空港に到着した。エチオピア航空ET8405便として、ボーイング787-9型機（機体記号：ET-AYD）で運航した。リヤドを現地時間3月9日午後8時に出発し、成田空港に10日午前6時18分に到着した。外務省によると、クウェートとバーレーン、カタール、サウジアラビアから出国を希望する邦人281名が搭乗した。外務省の海外緊急展開チーム（ERT）要