JR東日本は、久留里線の久留里〜上総亀山駅間をの鉄道事業の廃止を、国土交通相に届け出た。2027年4月の廃止を予定している。両駅間の平均通過人員は、2021年時点で1日あたり55人となっており、君津市と千葉県との協議の上、同社は廃止の意向を表明していた。2025年12月22日に実施した君津市地域公共交通会議で、住民説明会における意見への対応等を踏まえた代替バスの運行計画が報告され、同社は代替バスの運営・運行に係る18年間