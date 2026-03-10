NEXCO中日本とNEXCO西日本は、新名神高速道路で5月11日午後11時から6月30日午前6時まで集中工事を実施する。新名神高速道路菰野IC〜草津ジャンクション（JCT）間上下線と亀山JCT〜亀山西JCT間の下り線を対象として、走行安全性と快適性を高めるために必要な工事、新名神高速道路の6車線化に向けた工事を実施する。車線規制、夜間通行止め、IC・JCT・パーキングエリア（PA）閉鎖を行う。規制期間中、早朝から深夜にかけて渋滞を予測