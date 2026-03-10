実は日本との海戦以降なかった事例2026年3月4日、アメリカ国防総省は、インド洋を航行中のイラン海軍フリゲート「デナ」を撃沈したと発表しました。攻撃には、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦が使用されました。【動画】大きな爆風で船体が一気に破壊…これが、イラン海軍フリゲート「デナ」撃沈の瞬間ですアメリカ軍は世界各地で軍事行動を行っていますが、潜水艦による艦艇の撃沈は第二次世界大戦以降例がなく、約80年ぶり