教員の業務量管理やメンタルヘルス対策を柱とする働き方改革の方針が、県総合教育会議で示されました。会議には村岡知事、繁吉教育長、教育委員が出席しました。文部科学省は去年6月、各教育委員会に対し、教職員の業務量の管理やメンタルヘルス対策を進める計画の策定を義務付けました。これを受け県教育委員会は4月に改定される「学校における働き方改革加速プラン」に定期健康診断と精密検査の受診率を100％に近づける目標を追