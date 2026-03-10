頼りになる4番、吉田には多方向から視線が集まっている(C)Getty ImagesWBC男、レッドソックスの吉田正尚に熱視線が向けられている。日本代表「侍ジャパン」の4番に入った3月8日のオーストラリア戦（東京ドーム）では1点を追う中、7回二死一塁の場面で左腕ケネディの低めスライダーを完璧に捉え、打った瞬間にわかる確信弾。60年ぶりの天覧試合と大事な試合に頼れる男が一発を放ち東京ドームの観客も総立ちとなった。【動画】