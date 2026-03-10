◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、宇部で「熱男」になった。ソフトバンク戦の試合前練習。フリー打撃中の守備練習で三塁に入ると、阿部監督が打撃ケージの横から自らノックを打った。「お願いします！」と呼ぶ石塚に対し、阿部監督は二度三度、耳に手を当て、聞こえないポーズでさらなる大声を促す。「お願いしまーす！」と絶叫すると、うなずいて“合格点”を与えてノック