笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（年齢非公表）が9日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。仲の良い芸人仲間について語った。この日は「カーネーション」吉田結衣とともにゲスト出演し、MCのあのと飲みに行く企画「あのちゃんと飲む」を実施。あのから2人が仲良くなった理由について質問される場面があった。「目標が結婚。目標が一緒」なことが主な理由だと話す稲田。「合コンも一緒に行って」