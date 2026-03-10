島根県松江市で、電動アシスト付き自転車を活用したシェアサイクルサービス「ラフチャリ。」がスタートした。ラフチャリ。同市では、市のシンボルである国宝松江城天守の国宝指定10周年や、連続テレビ小説「ばけばけ」の放映を契機として多くの観光客が来訪している。こうした中、市内に点在する観光地を結び周遊型観光の促進を図るとともに、二次交通を補完する手段として、同サービスを開始した。サイクルポート設置場所ラフチャ