馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はキタサンブラックが勝った２０１５年のスプリングＳを取り上げる。歴史に残る名馬の重賞初制覇に、北島三郎オーナーの笑顔が弾けた。サブちゃん祭りだ！４コーナーでキタサンブラックが先頭に躍り出ると、２万７千人の観客から歓声が沸き上がった。スピードは衰えず、鞍上の合図でストライドは大きくなった。最後の直線３１０メートルは、単独の“リサイタ