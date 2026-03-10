◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ 4―0 ニカラグア（2026年3月9日米マイアミ）既に準々決勝進出を決めているD組のベネズエラが、ニカラグアを4―0と破って3連勝を飾った。過去2試合は7打数1安打だった1番打者のロナルド・アクーニャ（ブレーブス）が3回に右中間へ今大会1号を放つなど、3安打2打点1盗塁の大暴れ。7投手の継投でニカラグア打線をシャットアウトし、最終回はアンドレス・マチャド（オリックス）が3三振を