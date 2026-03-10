安倍元総理銃撃事件で無期懲役の判決を受けて控訴している山上徹也被告がけさ、旧統一教会を長年取材してきたジャーナリストと面会し、解散命令は「当然」という趣旨の話をしたということです。山上徹也被告（45）は、安倍元総理を銃撃し殺害したなどとして、奈良地裁から無期懲役の判決を言い渡され、先月、大阪高裁に控訴しています。旧統一教会をめぐっては、山上被告が母親による多額の献金で家庭が崩壊したなどと主張したこと