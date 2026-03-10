【ニューヨーク＝木瀬武】９日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、１バレル＝８１ドル台まで下落した。前日夜（日本時間９日午前）には１１９ドル台まで急騰する場面があったが、トランプ米大統領が米メディアに「（イランとの）戦争はほぼ完了した」と発言し、供給不安が収束するとの期待が広がった。終値は前週末比４・３％高の１バレル＝９４・７７ドルだっ