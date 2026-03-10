女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）とタレントの武井壮（52）が10日、都内で行われた作業服大手WORKMANの「MEDIHEAL新CM発表会」に出席した。ワークマンのリカバリーウェア「MEDIHEAL（メディヒール）」のアンバサダーを務めている2人。今年2月の新製品発表会では吉田さんが武井にタックルする様子が話題となったが、武井は「タックル入れられて僕が吹っ飛ばされてる切り抜き写真が、かなり拡散されていて。“