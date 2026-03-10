リアリーライクフィルムズからの発表です。【映像】『レザレクション（仮）』公開延期のお知らせ「ビー・ガン監督作品『レザレクション（仮）』公開延期のお知らせ弊社が日本配給致しますビー・ガン監督最新作『レザレクション（仮）』につきまして、一部公開情報において2026年5月8日公開予定としてお知らせしておりましたが、諸般の事情により、公開を今秋へ延期することを決定いたしました。本作の公開を楽しみにお待ちいただ