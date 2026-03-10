自身の肌の特徴について語る浜辺さん＝９日、東京都ファンケルは９日、独自の人工知能（ＡＩ）技術で肌の健康を測定する無料サービス「ファンケル・スキンパッチ」を全国の直営店舗で始めた。事前予約制。必要なスキンケアを提案し、若年層を中心に新たな顧客を開拓する。肌に専用テープを貼り、表面の角層細胞を解析。七つの「肌力」を約３０分で算出し、低下すると「乾燥しやすい」「シミやくすみが現れやすい」といった肌ト