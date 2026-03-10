レインズインターナショナルが展開する「牛角食べ放題専門店」は3月9日から、「うなぎの石焼ビビンバ」と「厚切りハラミステーキ」を全国の店舗で提供している。「うなぎの石焼ビビンバ」「厚切りハラミステーキ」同メニューは、和の「うなぎ」と洋の「ステーキ」というごちそう素材を組み合わせたもので、進学や卒業、就職などお祝いごとが増える春に、特別な食事時間を楽しんでもらいたいという想いから誕生した。食べ放題の「牛