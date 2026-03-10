力の源カンパニーは3月10日、「高濃度BRIX豚骨醤油」(1,290円)を全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象88店舗で発売する。「高濃度BRIX豚骨醤油」(1,290円)同商品は、濃厚とんこつスープに太麺、やみつき背油と春キャベツを合わせたボリューム満点な豚骨醤油ラーメン。昨年10月に数日で完売してしまうほど好評を博した「高濃度BRIXラーメン」をベースに開発された。「高濃度BRIX豚骨醤油」(