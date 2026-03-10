アーノルド・シュワルツェネッガーが、『プレデター』新作への復帰に向けた話し合いに入っていることが明らかになった。登壇したイベント「Arnold Sports Expo 2026」にてシュワルツェネッガーが明らかにした。 『プレデター』は、高度な技術と独特の戦闘美学を持つ謎の宇宙生命体プレデターとの死闘を描くシリーズ。シュワルェネッガーは1987年のシリーズ第1作で、アラン