8日に投開票が行われた金沢市長選挙で再選を果たした村山卓氏に、当選証書が手渡されました。任期満了に伴い行われた金沢市長選挙は、現職の村山卓氏が新人3人を退け、再選を果たしました。金沢市役所では10日、当選証書の付与式が行われ、選挙管理委員会の木梨松嗣委員長から当選証書が手渡されました。 証書を受け取った村山氏は、市長選挙と同日に行われた石川県知事選挙で初当選した山野之義新知事との連携について、新たな