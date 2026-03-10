ガールズグループi-dle（アイドゥル）・シュファの幼少期写真が公開され、ファンの視線を集めている。故郷である台湾・桃園で過ごした子ども時代の写真には、今の美貌につながる面影がはっきりと刻まれていた。【画像】シュファ、幼少期写真を公開シュファは最近、桃園旅行の公式アカウントに掲載された「桃園の思い出編」の映像で、自身の幼い頃の写真を見ながら、過去の思い出を振り返った。シュファはまず、幼稚園時代の写真に