BLACKPINKのジェニーが、デマの流布やプライバシー侵害に対して法的措置を講じることを表明した。3月9日、ジェニーの所属事務所OAエンターテインメントは公式SNS等を通じて声明を発表した。【画像】しつこいサイン要求にイライラするジェニーまず「最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、所属アーティストのジェニーに対する悪意ある誹謗中傷や根拠のない推測記事など、虚偽事実の流布によってアーティストの名誉を毀損する