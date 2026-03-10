女優のナナが、自宅に侵入した強盗を制圧した当時の状況を自ら明かした。3月9日、タレントのシン・ドンヨプが運営するYouTubeチャンネルに、新ドラマ「クライマックス」に出演するチュ・ジフン、ハ・ジウォン、ナナがゲスト出演。【写真】ナナの全身タトゥー姿番組内でナナは、世間を驚かせた強盗事件の真相について語った。まず番組では、彼女のキャリアについて言及。シン・ドンヨプが「デビュー当時から見てきたが、ある瞬間か