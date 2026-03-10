半分塗り替えた月見橋（岡山市提供） 岡山城と後楽園を結ぶ「月見橋」は塗り替え工事を行っていて、橋の西側半分の塗り替えが完了しました。 月見橋は、2023年の点検でさびが確認されたため、2025年12月に着工しました。塗装の色についてWEB投票を募り、6つの候補から一番票を集めた「黒」に決まりました。 岡山市によりますと、橋の西側部分は塗り替えを終え、3月14日に足場が外れるということです。担当者は「半分だけ