【セガ ジャックス・パシフィックとの商品化ライセンス契約】 3月10日 発表 セガは米国玩具メーカー、ジャックス・パシフィックと同コスチューム部門のディスガイズと、2027年3月19日に公開予定の映画「Sonic the Hedgehog 4」（原題）に関する複数年にわたる商品化ライセンス契約を締結したと発表した。 本契約により、両社はアクションフィギュアやぬいぐるみ、コスチュ&